Rechtszaak tegen leden Arnhemse terreurcel uitgesteld

COLUMN Heimwee naar aantrek­kings­kracht op de Korenmarkt; dorp in de binnenstad waar wél een hoop gebeurde

10:44 Het was alsof we elkaar aflosten. Hij wandelde de groene zee die Arnhem omringd uit, ik fietste er net in. Hij is een Arnhemmer die me ooit zijn on-Arnhemse levensmotto vertelde: ,,Alles komt altijd goed.”