Rechtszaak tegen verdachte Posbankmoord moet over

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op parkeerplaats Bloemers in natuurgebied De Posbank bij het dorp Rheden. Zijn verbrande auto met daarin zijn verkoolde lichaam vond de politie korte tijd later terug in het Brabantse Erp. Er gingen dertien jaar overheen voordat de politie twee Brabantse verdachten, Souris R. uit Veghel en Frank S. uit Boekel, op het spoor kwam.

Groot drugslab

Om R. een bekentenis te ontlokken zette de politie een groot drugslab op. De undercover-agenten namen de Brabander op in hun ‘drugsbende’. Ze beloofden van hem een rijk man te maken en hem te helpen met het laten verdwijnen van het politiedossier over de Posbankmoord. R. geloofde zijn nieuwe partners in crime en bekende dat hij inderdaad betrokken was bij de moord op Wiegmink.

Zijn advocaat Wieteke Drummen trok de undercovermethode en daarmee de bekentenis van haar cliënt in twijfel. R. was afhankelijk van de opgezette drugsbende en was daardoor bereid om alles te vertellen in ruil voor geld en aanzien.

Enorme klapper

Eenmaal voor rechtbank en gerechtshof kwam Souris R. terug op zijn verklaring tegen de undercoveragenten en ontkende hij zijn betrokkenheid in de Posbankmoord. Hij dacht dat hij een enorme klapper ging maken en wilde met zijn Posbank-bekentenis status verwerven bij zijn nieuwe criminele vrienden. Net als medeverdachte Frank S. werd R. door het hof veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Beide veroordeelde Brabanders gingen in cassatie.

De Hoge Raad deelt de kritiek van de advocaat-generaal en vindt dat het gerechtshof in de zaak tegen verdachte R. onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zijn zogeheten verklaringsvrijheid niet zou zijn aangetast. Het hoogste rechtscollege oordeelt dat agenten door de methode, die de Mr Big-methode wordt genoemd, ‘bemoeienis hebben gehad met wezenlijke onderdelen van de verklaring’.

Het advies van de advocaat-generaal wordt vrijwel altijd overgenomen. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerechtshof Den Bosch. Het proces tegen Frank S. hoeft niet opnieuw te worden gedaan.

‘Teleurstellend’

,,Dit is buitengewoon teleurstellend”, zegt Peter Wiegmink vloekend als hij het bericht van de Hoge Raad hoort. Hij is de oudere broer van het Dremptse slachtoffer. ,,Ik heb 15 jaar lopen sleuren en trekken aan deze zaak, dan valt me dit heel rauw op het dak.”

Of hij het nieuwe proces gaat volgen weet Wiegmink nog niet. Daarvoor is het nieuws nog te vers. ,,Bij mij is vandaag vaak wit en morgen zwart. Ik weet het met andere woorden nog niet. Aan de ene kant wil ik er niets meer mee te maken hebben, maar aan de andere kant gaat deze zaak me zo verschrikkelijk aan het hart dat ik me kan voorstellen dat ik er straks toch weer bij ben.”