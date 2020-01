Reconstructie van de Arnhemse flatbrand: zo voltrok zich een ramp in de nieuwjaarsnacht

00.00 uur - Het is 2020. In heel Nederland wordt vuurwerk afgestoken. Ook bij een appartementencomplex aan het Gelderseplein in de Arnhemse wijk Immerloo knalt het buiten flink. In een van de flats rond het plein bezoekt de 39-jarige Raymond samen met zijn vrouw Kim (36) en hun twee kinderen Jelle (4) en Romy (8) oma en opa in zijn ouderlijke flat, om het nieuwe jaar in te luiden. De ouders van Raymond wonen op de vijfde etage.



00.54 uur - Burgemeester Ahmed Marcouch laat weten dat de jaarwisseling in Arnhem tot nu toe rustig is verlopen, op enkele autobranden en een vechtpartij op de Korenmarkt na. Bij het uitgaansgebied is het dan alweer rustig.



01.14 uur - Emiel Martens (54) krijgt de schrik van zijn leven wanneer hij zijn auto parkeert op het Gelderseplein. De Huissenaar wil zijn vriendin, die in dezelfde flat als de ouders van Raymond woont, ophalen voor een nieuwjaarsfeest in de Eusebius en ziet een ‘gigantisch’ vuur in de portiek.



Hij belt meteen naar noodnummer 112 en vraagt om groot materieel. Zijn vriendin zit ondertussen nog in haar appartement. Via zijn mobiele telefoon probeert hij haar meerdere keren gerust te stellen.



Het artikel gaat verder onder de video waarin Emiel vertelt over de brand.