Reddingsacties mislukt, paardenslager Ernste in Arnhem is na 120 jaar gesloten

Meldplicht voor Arnhemmers die toeristen huisvesten

13:07 ARNHEM - Particulieren die in Arnhem een of meer kamers aan toeristen verhuren, worden verplicht zich bij de gemeente te laten registreren. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt in met een initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Bas van Es om zo'n meldplicht in te voeren.