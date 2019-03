Reddingspoging voor Arnhemse carnavalsoptocht

Video Lichaam aangetrof­fen in IJssel bij Lathum

15:48 LATHUM - De politie heeft woensdagmiddag een stoffelijk overschot aangetroffen in de IJssel bij Lathum. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het lijk is uit het water gehaald en vervolgens is de politie een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak.