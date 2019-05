Ree doodgebeten in Arnhem, boswachters boos: ‘Laat je hond niet loslopen’

Aanleiding is een voorval in het Maasbergsebos aan de noordkant van Arnhem. Daar ontdekte een wandelaar vanochtend een creperende drachtige ree. Het dier had een gebroken poot opgelopen en kon niet meer staan. Boswachter Bart Smit heeft het dier uit zijn lijden moeten verlossen, zegt hij.



Smit zegt zich al langere tijd zeer te ergeren aan het onverantwoordelijke gedrag van mensen die hun hond vrij laten rondlopen in natuurgebieden waar dit streng verboden. is. Zeker in het voorjaar, waarin veel dieren drachtig zijn of met kleintjes rondlopen, zijn de risico’s daarvan heel groot. ,,Het wild is zeer kwetsbaar in deze periode.”