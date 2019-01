Regenboogvlag getekend op stoep bij Gereformeerde Gemeente Arnhem

ARNHEM - Dinsdagmorgen was het daar ineens, een grote regenboog van stoepkrijt, midden voor de deur van de Gereformeerde Kerk in Arnhem. #antinashville staat erbij geschreven, en #love4all. Een paar uur later was het tekenwerk alweer zorgvuldig van de stoep geschrobd.

Wie de regenboog heeft aangebracht, is onbekend. Het gaat vermoedelijk om een reactie op het homo-standpunt van de kerk aan de Groen van Prinstererstraat in het Arnhemse Statenkwartier. Barend Labee is één van de predikanten van de Gereformeerde Gemeente Arnhem en ondertekende de Nashville-verklaring. Daarin staat beschreven dat een homoseksuele levenswijze door de ondertekenaars wordt afgekeurd.

Eerder zei Labee tegen De Gelderlander: ,,Ons geweten spreekt naar wat God in de Bijbel zegt. Dat is voor ons niet anders te interpreteren. Gehoord de reacties denk ik dat de omzetting van het Amerikaanse document naar de Nederlandse versie niet geheel geslaagd is. Het komt wat onverwacht en het klinkt zo onbarmhartig. We willen de groep mensen om wie het gaat juist niet beschadigen.”

In de Nederlandse Nashville-verklaring staat een reeks op Bijbelse uitleg gebaseerde stellingen, over het huwelijk dat alleen een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn, dat seks alleen in zo’n relatie plaats kan vinden, dat het niet de bedoeling is dat je je als homoseksueel of transgender profileert en dat het evenmin in lijn met Gods woord is om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht.