Regio Arnhem Nijmegen vreest dat openbaar vervoer stijging inwoneraantal niet kan bijbenen

ARNHEM - De regio Arnhem-Nijmegen is bezorgd over de toekomst van het openbaar vervoer. De gemeenten zijn bang dat er niet genoeg geld is om het bus- en treinvervoer mee te laten groeien met de stijging van het aantal inwoners.

Ze vrezen ook dat de uitbreiding en vernieuwing van het trolleynetwerk in gevaar komt. De regio schrijft dat aan de provincie Gelderland, die de baas is over het openbaar vervoer. Gelderland gaat dit opnieuw aanbesteden en is bezig dat nu voor te bereiden. Nu rijdt in deze regio het bedrijf Hermes, dat nog een contract tot 2022 heeft.

Groter is goedkoper

Een probleem is dat het budget dat de provincie voor het openbaar vervoer heeft, niet zal stijgen. En omdat het aantal inwoners wel groeit, betekent dat per saldo een achteruitgang, schrijven de gemeenten. En dat is niet de bedoeling - Arnhem en Nijmegen willen zich juist profileren als een regio met goed en duurzaam openbaar vervoer.



De provincie denkt dat het in een nieuwe periode goedkoper kan, door Arnhem-Nijmegen samen te voegen met Rivierenland en een deel van de Achterhoek. Groter is goedkoper, is het idee.

Ver vooruit kijken

Maar hier ontstaan meteen ook problemen, denken de bestuurders in Arnhem en Nijmegen. De contracten voor de Achterhoek en Rivierenland lopen namelijk nog tot 2025 door. En dat betekent dat bedrijven die de concessie willen binnenhalen, nu al een bod voor over vijf jaar moeten doen. Niemand kan zo ver vooruit kijken, denken ze.



En daardoor zullen bedrijven voorzichtig worden. Nu al wil Hermes niet investeren in de uitbreiding van het trolleynetwerk naar Wageningen. Het financiële risico is te groot. Het zou wel kunnen als het contract met drie jaar verlengd wordt. Arnhem en Nijmegen vragen de provincie daarom dat te doen. Maar een woordvoerster van de provincie zegt dat de regels dat niet toelaten.

Wensenlijstje