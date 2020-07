Regio harder getroffen door crisis dan de rest van Nederland

NIJMEGEN/ ARNHEM - De economische crisis treft deze regio harder dan de rest van het land. De verwachte omzetdalingen van ondernemers zijn bijvoorbeeld in de regio Arnhem/Nijmegen soms wel tien procent hoger dan gemiddeld in Nederland.

Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Daarnaast hebben bedrijven in de regio massaal steunmaatregelen aangevraagd.

Uit het gepubliceerde overzicht van de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, een subsidie voor de loonkosten, blijkt bijvoorbeeld dat de Edese groothandel Bidfood 9,5 miljoen euro heeft ontvangen van het rijk. Andere miljoenensubsidies zijn gegeven aan onder meer de Arnhemse ondernemingen EW Cleaning (schoonmaakbedrijf 6,7 miljoen) en Teijin Aramid (techmultinational, 6,5 miljoen).

In Nijmegen en in Arnhem zijn elk aan zo’n 1200 bedrijven en organisaties steunmaatregelen versterkt, terwijl in Ede en Doetinchem zo'n 500 à 600 subsidies zijn verstrekt. Maar ook in kleinere plaatsen als Winterswijk, Tiel en Wijchen zijn vele honderden NOW-regelingen toegekend.

Kijk in het overzicht hieronder welke bedrijven hoeveel steun hebben ontvangen.

Ook voetbalclubs kregen geld

Het geld ging niet alleen naar bedrijven, maar bijvoorbeeld ook naar voetbalclubs. Zo hebben zowel de Graafschap als Vitesse en NEC geld gekregen. Eredivisionist Vitesse kreeg ruim 1,1 miljoen, NEC ruim 6 ton en de Graafschap een half miljoen euro.



Ook de culturele sector kreeg behoorlijk wat geld. Het Openluchtmuseum in Arnhem ontving in de regio het meeste: ruim een miljoen. Dierentuin Burgers Zoo kreeg bijna een miljoen, net als Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Afstand

Overigens verstrekte de overheid ook zichzelf geld. Zo ging er 1,3 miljoen naar de Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen, een samenwerkingsverband van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.



Ondanks alle steunmaatregelen is de verwachting van een op de vier à vijf ondernemers in Gelderland en Noord-Brabant dat het personeelsbestand gaat inkrimpen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Ze zijn daarin overigens niet somberder dan de rest van het land, net als over de winstgevendheid.



Maar dat de coronacrisis een flinke rem zet op de groei van de bedrijvigheid is zonneklaar. Dat wordt vooral in de regio Arnhem/Nijmegen duidelijk doordat daar een scherpere daling van het aantal startende bedrijven is dan elders.