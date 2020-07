Regio slaat alarm: ‘Meer goederenvervoer schaadt bouw broodnodige huizen’

Die alarmerende boodschap brengt de Regio Arnhem Nijmegen, een samenwerkingsverband van achttien gemeenten, nu met een brief over aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven.



Aanleiding is het Toekomstbeeld OV 2040 waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan werkt met andere partijen. Daarin worden de langetermijnplannen voor openbaar vervoer vastgelegd.



Meer goederenvervoer via Elst, Arnhem en Dieren richting de Duitse grens tast de leefbaarheid van omliggende steden en dorpen aan en valt niet te combineren met de grote opgave voor woningbouw in Gelderland, vindt de Regio Arnhem Nijmegen. Om de hoge woningnood in de provincie aan te pakken, zijn enkele maanden terug plannen getekend om in de komende vijf jaar 20.000 nieuwe woningen te bouwen rond de twee Gelderse steden. Later moeten dat er 60.000 worden.