Regisseur Arnhemse toneelgroep Oostpool bekent dat hij te ver is gegaan

ARNHEM - Marcus Azzini, regisseur van de Arnhemse toneelgroep Oostpool, bekent dat hij met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in het verleden fouten heeft gemaakt en te ver is gegaan.

,,Ik had voorzichtiger moeten omspringen met het welzijn van medewerkers en stagiaires en ik neem daarvoor verantwoordelijkheid”, zegt hij in een persbericht. ,,Dat wil ik open en transparant doen. Alleen op die manier laat ik zien dat ik leer van mijn fouten en aanspreekbaar wil zijn op mijn gedrag. Samen met de organisatie én mijn collega’s wil ik zo ook bijdragen aan de verandering die onze sector nu doormaakt.”

Het persbericht is door de leiding van Oostpool verspreid naar aanleiding van de conclusies in een afgerond onderzoek naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de toneelgroep.

Aan het rollen door essay ex-medewerker

De zaak kwam aan het rollen door een essay van een ex-medewerker. Dagblad Trouw publiceerde daarover, waarna de ex-medewerker samen met drie ex-collega's de Raad van Toezicht van Oostpool officieel op de hoogte stelde van de gevallen van grensoverschrijdingen in de periode 2011-2015.

In het eindrapport stelt het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad dat Azzini, gezien het leeftijdsverschil en het verschil in levenservaring, er goed aan had gedaan geen relatie te beginnen met de schrijver van het essay. ‘Werk en privé liepen hierdoor meer dan wenselijk door elkaar', aldus Bezemer & Schubad. Het bureau zegt tegelijk dat het onderzoek geen onderbouwing heeft opgeleverd voor ‘rechtvaardiging van de termen machtsmisbruik of quid pro quo’. Met dat laatste wordt ‘voor wat, hoort wat’ bedoeld.

Quote Los van wat mijn intenties zijn geweest, mijn gedrag heeft wél aanleiding gegeven voor de meldingen Marcus Azzini

Dat er geen sprake is geweest van machtsmisbruik of seksuele intimidatie, is ook hetgeen de Raad van Toezicht in het persbericht benadrukt. Om die reden, zo zegt hoofd marketing en communicatie Evelien ter Ellen, was er geen reden Azzini te ontslaan. ,,Hij snapt waar het om gaat. We hebben het volste vertrouwen dat hij vanaf nu handelt volgens onze richtlijnen.”

De Raad van Toezicht heeft verschillende maatregelen afgekondigd, die moeten leiden tot een veiliger en professionelere cultuur binnen Oostpool. De uitkomsten van het onderzoek en de reactie hierop zijn inmiddels gedeeld met alle direct betrokkenen en de medewerkers van Toneelgroep Oostpool.

Azzini in het persbericht: ,,Als leidinggevende moet je bewust en zorgvuldig handelen. Ik heb me dat gedurende een lange periode onvoldoende gerealiseerd en ben daarin tekortgeschoten. Los van wat mijn intenties zijn geweest, mijn gedrag heeft wél aanleiding gegeven voor de meldingen. En dat spijt me. Om die reden heb ik ook steeds het onderzoek ondersteund en alle medewerking verleend.”

Open en veilige organisatie

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Karen Verkerk: ,,We hebben Marcus Azinni aangesproken op de personele verantwoordelijkheden die samenhangen met zijn functie en positie. Het onderzoek stelde ons in staat om dat gesprek zakelijk en scherp te voeren. We willen een open en veilige organisatie zijn die op een integere manier met dit soort signalen omgaat.”



De Raad van Toezicht geeft aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over te nemen. Verkerk: ,,Daarnaast brengen we in de organisatie een dialoog op gang over gewenst en ongewenst gedrag.”