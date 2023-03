Reinier Zonneveld doet recordpoging langste dj set ooit in Arnhem

Het nieuwe festival, waarbij alleen techno dj Zonneveld op het hoofdpodium staat, wordt gehouden op 5 augustus. Op een tweede podium krijgt nieuw talent een kans om van zich te laten horen.



Op 9 maart gaan de kaarten in de verkoop via de website van het festival. Volgens Zonneveld is er plek voor 25.000 bezoekers. Reinier Zonneveld draait ook op het Free Your Mind festival op 4 juni, dat ook op de Stadsblokken in Arnhem wordt georganiseerd.



Of de dj het wereldrecord ook gaat verbreken is twijfelachtig, dat staat namelijk op naar van DJ Obi. De Nigeriaanse dj draaide in 2016 maar liefst 240 uur, met twee keer per dag een rustpauze van een uur.