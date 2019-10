Reizend Lego-circus strijkt neer in Burgers’ Zoo

De beelden zijn gebouwd in Engeland en worden in de dierentuin opgezet voor de tentoonstelling die langs de centrale route van het park te vinden is. Niet alleen de olifant valt er te bewonderen, maar ook leeuwen, gorilla's, tijgers en mierenkolonies.



De laatste hand aan de beelden wordt gelegd door een kleine delegatie van Lego Bricks dat vanuit Engeland de hele wereld over reist om te controleren of de beelden goed worden neergezet, alles nog goed gelijmd is en de verschillende losse delen wel goed op elkaar worden gezet. ,,De olifant kwam in vijf delen, omdat hij anders te zwaar was’’ vertelt Lukkenaar vol ontzag.



Lego Bricks bouwt tentoonstellingen over de hele wereld en strijkt van 5 oktober tot en met 27 oktober neer met een dierententoonstelling in Burgers’ Zoo.