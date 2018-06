Rekening van bijna 1.000 euro na uitzetten goudvissen in Jansbeek

Bedrijfje studenten HAN Arnhem in landelijke finale

7:38 ARNHEM - De EasyCarry is een product dat iedere tas verandert in een fietstas die je op de bagagedrager kunt hangen, naast het achterwiel. Zes studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) staan er vandaag, maandag 11 juni, mee in de landelijke finale van een wedstrijd voor studentenbedrijven.