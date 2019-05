Rekenkamer Arnhem maakt gehakt van hulp aan mensen met schulden

Die conclusies trekt de Rekenkamer Arnhem in het rapport ‘De schuldenval’, over de schulddienstverlening in Arnhem. ‘Indringende conclusies’, noemt de rekenkamer ze zelf; mensen blijven lang gevangen in de schulden. Het rapport is bestemd voor de gemeenteraad en bevat ook aanbevelingen voor een effectievere aanpak.



Arnhem steekt bovengemiddeld veel geld in de hulp aan inwoners die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Per inwoner wordt daar jaarlijks 15,74 euro aan uitgegeven, heeft de Rekenkamer Arnhem becijferd. Het landelijke gemiddelde ligt op 11,90 euro per inwoner. In totaal kost de schuldhulpverlening de stad jaarlijks zo’n 2,4 miljoen euro.