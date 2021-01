Relschoppers in de aandacht, maar dit vindt de zwijgende meerderheid: ‘Geef ze geen podium’

CompaNanny neemt Koningskin­de­ren Kinderop­vang Oosterbeek over

26 januari OOSTERBEEK - Koningskinderen Kinderopvang is per 1 januari overgenomen door CompaNanny Nederland uit Amsterdam. Koningskinderen Kinderopvang is actief op vier locaties in Oosterbeek en heeft daarnaast nog een vestiging in Renkum.