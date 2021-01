Relschoppers trekken de aandacht, maar dit vindt de zwijgende meerderheid: ‘Geef ze geen podium’

‘Ik verlies er het vertrouwen in de mens door’

Naam: Nick Kuppers

Leeftijd: 20

Woonplaats: Arnhem



Wat vindt u van de avondklokrellen?

,,Ik vind het maar een stel relschoppers. Ze maken misbruik van het recht op protest.”



Wat doet het met u als u naar die beelden kijkt?

,,Ik vind het verschrikkelijk om naar te kijken. Ik verlies er enerzijds het vertrouwen in de mens door. Anderzijds vind ik het vervelend dat andere jongeren hier ook op aangekeken worden.’’



,,Jongeren komen hierdoor in een kwaad daglicht te staan, terwijl als ik bijvoorbeeld naar mezelf en naar vrienden kijk, we juist heel erg ons best doen om ons aan alle maatregelen te houden.”



Wat vindt u dat er moet gebeuren?

,,Ik vind dat iedereen die heeft meegedaan aan geweld en vernielingen berecht moet worden. Een boete van 95 euro is niet genoeg, dan is een strafblad beter.”