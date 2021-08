Renée en Joris investeerden 10.000 euro in hun camper voor een nieuw avontuur: ‘Rugzak vol, Lonely Planet-reisgids mee’

Na de reis met hun hippiecamper ‘Otto de berggeit’, van 2016 tot 2018, hadden Renée (36) en Joris (40) Kok nog maar 150 euro op hun bankrekening. Dus moest er gebikkeld worden.



Zij bij de Arnhemse zorgorganisatie Siza, hij bij Stadsbrouwerij Durs. Inmiddels is het saldo aangevuld en staat het Arnhemse paar opnieuw in de startblokken.



,,We hebben op één salaris geleefd’’, vertelt Joris. Het geld dat je normaal gesproken voor leuke dingen overhoudt, hebben we in de camper gestopt. Het is een oudje, uit 1985. We hebben er de afgelopen tijd wel voor 10.000 euro in geïnvesteerd.’’