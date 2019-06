Reorganisatie Alliander: 100 managers op straat

700-man tellende tak

Maar de overgang naar duurzame energiebronnen vraagt volgens het bedrijf ook om een ‘meer wendbare en slagvaardige organisatie’. Juist daarom is een verandering bij de IT-afdeling nodig, laat een woordvoerder weten. Een reorganisatie dus, binnen de 700-man tellende tak van het bedrijf.



,,We hebben geconstateerd dat er relatief veel besturende en coördinerende functies zijn in de huidige IT- organisatie”, zegt de woordvoerder.



,,Om ons organisatiemodel toekomstvast te houden en er voor te zorgen dat medewerkers meer zelf in controle komen over hun werk, gaan we de overhead terugdringen. In de nieuwe organisatie ontstaat ruimte voor nieuwe of vernieuwde functies die passen bij de werkzaamheden die nodig zijn voor IT en Alliander om de energietransitie te realiseren.”