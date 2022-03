‘Respectloze’ man (71) die op manege aan meisje zat krijgt werkstraf

‘Zelfmoord­poe­der’ middel X gevonden in Arnhemse woning waar een agent onwel raakte

ARNHEM - De gevaarlijke stof die is aangetroffen in een huis in de Arnhemse wijk Schuytgraaf, blijkt het beruchte ‘zelfmoordpoeder’, ook wel middel X te zijn. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Gelderlander. In het huis raakte een politieagent onwel. ,,Omdraaien en wegwezen; dat had de agent moeten doen.”

24 maart