‘Respectloze’ man die Deborah voor dood achterliet na aanrijding op snelfietspad moet half jaar de cel in

In beginsel staat er een werkstraf op het veroorzaken van een dergelijk ongeluk. Maar de rechtbank rekent het hem extra aan dat hij zich respectloos heeft gedragen tegenover het slachtoffer.



Na het ongeval is hij in volle bewustzijn doorgereden en heeft hij zich totaal niet bekommerd om de fietsster. Hij meldde zich niet bij de politie en toonde geen enkel berouw.



Hij wist heel goed wat er was gebeurd en hoe hard de klap was geweest, aldus de rechtbank. Dat blijkt uit ‘stuitende’ WhatsAppberichten die hij na het ongeluk naar een kennis stuurde.