Restafval in vuilniswagen vliegt in brand in Arnhem

Bram van de Worp, de man achter Sinter­klaas in Arnhem, overleden

16 augustus ARNHEM - In zijn woonplaats Arnhem is afgelopen vrijdag Bram van de Worp overleden. Van de Worp (76) was als voorzitter van de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz jaren lang de drijvende kracht achter de aankomst van Sinterklaas in de Gelderse hoofdstad.