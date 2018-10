Restaurant De Steenen Tafel uit Arnhem nieuw in Lekker Top-100

Top 500 restaurantsARNHEM - Met de verschijning van de restaurantgids Lekker 500 van 2019 is het gastronomische gidsenseizoen weer van start. Nieuwkomer in de Top-100 is De Steenen Tafel in Arnhem. Vorig jaar werd het door de inspecteurs al aangekondigd en dit jaar maken ze het waar. Het restaurant in de watertoren komt binnen op de 100ste plaats.

De gids Lekker 500 trapt traditioneel af, waarna de GaultMillau, Bib Gourmand en Michelin in de weken erna volgen. Lekker is een Nederlandse restaurantgids waarin zo’n vijfhonderd restaurants in heel Nederland staan. De honderd beste krijgen een plaatsje in de Top-100.

Zes restaurants in onze regio staan in de Top-100, waaronder Het Koetshuis in Bennekom (plaats 46), De Kromme Dissel in Heelsum (plaats 55), ’t Raedthuys in Duiven (94) en La Folie in Zaltbommel (96). De Steenen Tafel is de nieuwkomer. Restaurant O Mundo in Wageningen zakt een enkel plekje naar plaats 74 maar behoudt een stevige plek in de Top 100. Het restaurant raakte vorig de Michelinster kwijt en veranderde van eigenaar en chef-kok.

Nieuwkomers

In Lekker 500 2019 hebben in totaal 97 nieuwe restaurants een positie verworven. De Top-100 is op de schop gegaan met maar liefst 10 nieuwkomers. Hoofdredacteur Annelies Pijpers: ,,Deze veranderingen hebben te maken met de toestroom van jong talent in de Nederlandse horeca, maar ook de opkomst van bars speelt mee.’’

Restaurant Inter Scaldes van Jannis en Claudia Brevet in Kruiningen staat dit jaar op de eerste plaats van Lekker500. Het Zeeuwse restaurant neemt die toppositie over van de Librije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer. De Librije is nu nummer twee. De Leest in Vaassen van Jacob-Jan Boerma en Kim Veldman staat op plek drie. Inter Scaldes wordt in de gids geprezen om ‘de onberispelijke keuken, hartelijke bediening, prachtige wijnen en geweldige locatie’.