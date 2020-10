Restauratie Eusebiuskerk weer stilgelegd; tekort van 3 miljoen euro

Man raakt gewond bij nachtelij­ke steekpar­tij in Arnhemse wijk Klarendal

2 oktober ARNHEM - Een 38-jarige Arnhemmer is in de nacht van donderdag op vrijdag lichtgewond geraakt bij een steekpartij in een woning in de Arnhemse wijk Klarendal. Er is nog geen verdachte aangehouden.