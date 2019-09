Reusachtig kunstwerk van Arnhemse Florentijn Hofman geïnstalleerd in NEMO

,,Het kunstwerk van Florentijn Hofman is een nieuw icoon voor NEMO”, zegt Michiel Buchel, algemeen directeur NEMO Science Museum. ,,Het geeft een ander perspectief op het onderwerp waar Humania om draait. Het staat voor de niet-meetbare aspecten van de mens. Zo vormt het beeld een prachtige aanvulling op alle wetenschappelijke informatie die eromheen wordt gepresenteerd.”



Humania opent op zaterdag 23 november. Vanaf dan is het kunstwerk voor publiek te zien.



Florentijn Hofman: ,,Het beeld zet aan tot denken over hoe de mens zijn lichaam kan beheersen. Met een handstand zoek je balans en kan je een natuurwet als de zwaartekracht tarten. Dat ik juist voor de doelgroep vanaf twaalf jaar een beeld kon ontwikkelen, is een fantastische bonus.”



Florentijn Hofman is in de regio onder meer bekend van Het Feestaardvarken in het Arnhemse Bartokpark en Rubber Duck, een wereldwijd geplaatst beeld dat een badeend voorstelt.