Rheden komt in verzet tegen laagvliegers Lelystad

Paragliders vrezen rondje bij lierveld



Als de geplande laagvliegroutes (1800 tot 2700 meter) voor passagiersvliegtuigen in verband met de uitbreiding van Lelystad Airport (2019) doorgaan, dan is het een 'gedane zaak' met de paragliding in Gelderland en Overijssel.



Paragliders kunnen als het zover is geen vluchten meer maken boven Nederland. Voor hen rest dan alleen nog maar lage rondjes rondom het lierveld.

Dat zegt Arnhemmer Dick Veerman, secretaris van Nederlandse Vrije Vliegers Vereniging. In ons land zijn volgens hem zo'n 2500 paragliders actief en vooral in Gelderland en Overijssel. Deze provincies staan namelijk bekend om hun gunstige termiekomstandigheden.



Paragliders mogen nu in het weekeinde nog tot 1900 meter hoogte vliegen. En ze kunnen afstanden van wel 150 tot 200 kilometer afleggen. Wekelijks zijn wel enkele honderden paragliders in de lucht.

Het liefst zouden de paragliders, aldus Veerman, zien dat de vliegroutes van Airport Lelystad afgehandeld worden boven het IJsselmeer, zodat het luchtruim boven Oost-Nederland toegankelijk blijft voor 'laagvliegers' als paragliders en zweefvliegers.