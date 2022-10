Rhohendley ziet hoe z’n auto wordt leeggehaald en twijfelt niet: ‘Hij stribbelde wel tegen’

Buurtbewo­ner houdt verdachte van inbraak in auto aan

Dankzij een oplettende buurtbewoner is vanochtend vroeg een 33-jarige verdachte van auto-inbraak op heterdaad betrapt en aangehouden in Arnhem-Zuid. De man uit Groningen is vermoedelijk verantwoordelijk voor meerdere autokraken in de omgeving.

9:34