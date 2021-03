Rick Kamphuis uit Arnhem staat niet voor niets bekend als ‘de bonte hond’

,,De Bonte Hond van Twente. Zo noemden ze me in mijn geboortestreek. Die bijnaam had ik niet voor niets. Een van mijn eerste tattoos kreeg ik in de bajes. Een medegevangene maakte van een scheerapparaat een tattoosetje. Bij de crea vroeg ik om Indische inkt, ik wilde zogenaamd kalligraferen.



Een paar weken later waren alle gevangenen getatoeëerd... Ik belandde in de bajes omdat ik verslaafd was. Het ging mis toen ik cocaïne begon te roken. In de gevangenis was ik clean. Dat was niet vanzelfsprekend: in de bajes is genoeg te krijgen.



Op mijn rechterarm staat een recovery sleeve: tattoos die refereren aan de strijd tegen verslaving. 21 mei ben ik elf jaar clean. Ik heb een tattoo van een mond met daarvoor een skelethand.