Riek en haar kinderen zijn van Vakantiepark Arnhem gestuurd: ‘Ik ben onrechtvaardig behandeld’

Gedumpt vat in Arnhem bevatte 500 liter diesel: ‘Vreemde dumping’

7 maart ARNHEM - Het plastic vat dat werd gedumpt in wijk Over het Lange Water in Arnhem bevatte 500 liter diesel. ,,Een vreemde dumping, als het dat het is. Het gaat om bruikbare diesel. Veel meer kunnen we er nog niet over zeggen. We hebben geen aangifte van diefstal van 500 liter diesel", zegt een woordvoerder van de politie.