Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder

Minder prikken tegen meningokok­ken

12:43 Arnhem - Het aantal vaccinaties tegen meningokokkenziekte blijft in de regio Gelderland- Midden achter bij het landelijke gemiddelde. In Nederland kregen 83,5 procent van de jongeren een prik, terwijl dat aantal in de wijde regio rond Arnhem bleef steken op 80,7 procent.