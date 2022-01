Rijksmuseum krijgt zelfportretten van ‘verborgen’ Arnhemse kunstschilder Hendrik Valk

VideoAMSTERDAM/ ARNHEM - Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft twee zelfportretten van de Arnhemse kunstenaar Hendrik Valk in de collectie opgenomen. De werken zijn een schenking van Else Valk, dochter van de schilder. Het museum verzamelt zelfportretten van kunstenaars door de eeuwen heen.

Het gaat om de schilderijen ‘Zelfportret’ uit 1938 en ‘Zelfportret met boeddhistische gedenkplank’, dat Hendrik Valk (1897-1986) vijf jaar eerder al maakte. Het Rijksmuseum voegt het toe aan de collectie werken uit de twintigste eeuw.

De Stichting Hendrik Valk ziet het zelfportret uit 1933 al hangen naast werk van Carel Willink en Edgar Fernhout uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

Hendrik Valk, Zelfportret, 1938

Docent aan huidige ArtEZ

Hendrik Valk werd in 1897 geboren in Zoeterwoude. Na een studie aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag verruilt hij in 1926 zijn toenmalige woonplaats Leiden voor Arnhem. Daar wordt hij docent tekenen aan de academie ‘Kunstoefening’ in Arnhem, het huidige ArtEZ.



Naast zijn werk als docent gaat Valk door met het maken van eigen werk, al is er weinig publieke erkenning voor zijn kunstenaarschap. ‘Wel is hij een drijvende kracht van het culturele leven in Arnhem, waar hij toneelvoorstellingen, cabarets en feesten organiseert en vorm geeft’, aldus de Stichting Hendrik Valk.

Verdreven door de Slag om Arnhem

De kunstenaar en zijn gezin worden in september 1944, net als tienduizenden andere Arnhemmers, uit hun huis verdreven als gevolg van de Slag om Arnhem. Tijdens de evacuatieperiode op de Veluwe voorziet Hendrik Valk in het levensonderhoud door te schilderen in ruil voor voedsel. Als hij terugkeert in de geplunderde stad, blijkt veel van zijn vooroorlogse werk vernietigd.

Carrière neemt een vlucht

Valk pakt na de Tweede Wereldoorlog zijn werk als docent en zijn activiteiten in het culturele leven in Arnhem weer op. Zijn loopbaan als kunstenaar neemt pas een vlucht als in 1966 zijn zoon Felix werk van Hendrik Valk tentoonstelt in zijn Arnhemse Galerie 20.

Hendrik Valk, Zelfportret met Boeddhistische gedenkplank, 1933

Plots wordt hij gezien als een groot Nederlands kunstenaar die zich al die tijd ‘in het verborgene’ heeft opgehouden. Er volgen tot zijn dood in 1986 tientallen tentoonstellingen van zijn schilderijen. Ook nu nog wordt zijn werk vaak getoond. Behalve het Rijksmuseum hebben bijvoorbeeld Museum Arnhem, het Frans Hals Museum in Haarlem en Museum de Lakenhal in Leiden schilderijen van Hendrik Valk..

In 2019 was er nog een overzichtsexpositie in Museum Jan Cunen in Oss, waarvoor zeventig werken bijeengebracht werden.

