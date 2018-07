Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukke avondspits rond Arnhem

Snel ingrijpen brandweer voorkomt dat busje in Arn­hem-Zuid uitbrandt

11:06 ARNHEM - De brandweer in Arnhem heeft in de nacht van zondag op maandag door snel ingrijpen kunnen voorkomen dat in Arnhem-Zuid een bestelbusje in vlammen opging. De schade aan de wagen bleef uiteindelijk beperkt tot de achterkant.