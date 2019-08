Rijnkade in Arnhem dezer dagen het toneel van ‘één groot seksfeest’

De schoraas keerde zo’n tien jaar geleden terug in en langs de oevers van de grote rivieren, vertelt Jansen. De larven leven in het slik en water. In de eerste twee weken van augustus transformeren ze grofweg een half uur na zonsondergang naar haften. De mannetjes en vrouwtjes komen elkaar tegen op de oevers van de rivieren om zich voort te planten.



Op de Rijnkade in Arnhem zwermen duizenden ééndagvliegen rond de lantaarnpalen. Jansen: ,,Het is één groot seksfeest.’’ De mannetjes, die eerder uitkomen, sterven gedurende de nacht. De vrouwtjes leggen de bevruchte eitjes in de modder langs de rivier en gaan dan de mannetjes achterna. ,,Haften zijn maar een paar uur actief, dan gaan ze dood.’’