Rijnstate en huisartsen moeten stad en land afbellen om zorg voor ouderen te regelen

Problemen met personeelsbezetting eerder dan gedacht

De verwachting was dat de problemen zich in de komende zomermaanden aan zouden dienen, door de lagere personeelsbezetting in de vakantieperiode. De problemen dienen zich echter nu al aan. ,,Het komt veel eerder dan verwacht’’, zegt Elke Dominicus, hoofd van het transferbureau van Rijnstate. Dit transferbureau helpt huisartsen zoeken naar een plek voor vaak oudere en kwetsbare patiënten die tijdelijk extra zorg nodig hebben.



Dominicus: ,,De druk op de thuiszorg is enorm toegenomen. Daar krijgen we geregeld te horen: sorry, er is geen plek. We zitten vol. En dan moet je weer verder zoeken. Of dat de zorg alleen op een ander moment - bijvoorbeeld niet in de ochtend, maar in de middag - kan worden geboden dan gewenst. Dat nemen we dan op de koop toe om de uitplaatsing door te kunnen laten gaan’’, aldus Dominicus.