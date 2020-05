Rijnstate heeft een ‘nurse of the year’: ‘Ook zonder virus vechten we voor onze patiënten’

UPDATE Indoor Action Arnhem verruilt parkeer­plaats voor coronavrij buiten sporten in open tent

16:35 ARNHEM - Sportcentrum Indoor Action in Arnhem laat een tent opbouwen op de parkeerplaats buiten de zaak om de leden de kans de geven om te fitnessen in coronatijd. De sportschool in het Spijkerkwartier zoekt hierbij een opening in de tot 1 september voortgezette sluiting van sport- en fitnessbedrijven op last van de regering.