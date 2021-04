Rijnstate heeft nog ‘wat rek’, maar er klinkt ook kritiek: ‘Weinig begrip voor uitspraak Ernst Kuipers dat het beter zou gaan’

interview Beste acteur in spaghetti­wes­tern begeleidt nu bijzondere mensen in Arnhem: ‘Ik sta anders in het leven’

23 april ARNHEM - De Arnhemse acteur Raoul Copier (41) was genomineerd als beste acteur in de ‘stamppotwestern’ Draw your gun van regisseur Wouter Jansen. Nu is hij niet zomaar ergens genomineerd, maar voor het Cowpokes international filmfestival in Texas. Uiteindelijk won hij niet. Maar bijzonder bleef het.