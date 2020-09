Rijnstate vraagt coronabonus aan voor al zijn 4000 personeelsleden: ‘Goedkeuring is aan ministerie’

Iedereen in vaste dienst verdient die bonus voor het verrichte werk tijdens de coronacrisis, zo meent de Raad van Bestuur. Dus niet alleen een bonus voor de verpleegkundigen op de intensive care, maar ook voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers, het ondersteunend personeel, staffunctionarissen, baliepersoneel en schoonmakers.



,,We gaan niet kiezen, we gaan voor iedereen”, aldus Barbara van der Velden, woordvoerder van Rijnstate.



De bonus is recent door het kabinet in het leven geroepen als blijk van waardering van het zorgpersoneel tijdens de coronaperiode. De aanvragen kunnen nog tot eind deze maand worden ingediend. ,,Zo­dra we de sub­si­die heb­ben ont­van­gen, gaan we tot uit­ke­ring over”, aldus Rijnstate. Dat zal op zijn vroegst komend voorjaar zijn.