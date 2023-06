Rijstroken dicht op A12 bij knooppunt Grijsoord: brandweer blust autobrand

Nieuw donorschan­daal spermakli­niek Oosterbeek: kinderen uit één gezin blijken meer vaders te hebben

Steeds meer echtparen, die in de jaren 70 en 80 met hun kinderwens bij een vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek aanklopten, komen er nu achter dat hun kinderen tegen alle beloften in niet zijn verwekt met het sperma van één zaaddonor, maar van meer donoren. De schok daarover is groot.