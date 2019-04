Rijstrook A50 bij knooppunt Waterberg weer open na ongeval

Mandelab­rug gedeelte­lijk afgesloten vanwege Arnhems Oranje­feest

14:31 ARNHEM - Weggebruikers in Arnhem moeten er vanavond en zaterdag rekening mee houden dat de Nelson Mandelabrug in noordelijke richting is afgesloten. Verkeer wordt in verband met de feestelijkheden op Koningsnacht en -dag omgeleid via de John Frostbrug en de Pleijroute.