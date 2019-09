Rijstrook afgesloten na kettingbotsing op Pleijroute

Burgemees­ter sluit horecagele­gen­heid Varkens­straat Arnhem wegens drugshan­del

17:12 ARNHEM - De politie in Arnhem heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.30 uur een inval gedaan in een horecagelegenheid aan de Varkensstraat in Arnhem. Bij de inval werden wikkels cocaïne, brokjes xtc, diverse lege drugswikkels en een mes gevonden. De burgemeester heeft het pand per direct gesloten.