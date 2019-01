Rijstrook dicht door ongeluk op A50 bij Arnhem

Buren maken ouderwets ruzie en bezorgen elkaar lekkages in De Wiltstraat in Arnhem

17:05 ARNHEM - Wie zit er nou goed fout in een burenruzie over een scheidingsmuur in de De Wiltstraat in Arnhem? Veel is onduidelijk. Maar feit is dat na veranderingen door de één, lekkage ontstond in het tuinappartement van de ander. En dat er een tijdje later door veranderingen van de ánder weer lekkage kwam in de nieuwe schuur van de één.