Rijstrook op A50 bij knooppunt Grijsoord weer vrij na ongeluk met vrachtwagen

Onduide­lijk aangegeven Kiss & Ride-zone zorgt voor chaos bij Arnhem Centraal

7:41 ARNHEM - De Kiss & Ride-zones bij station Arnhem Centraal zijn voor veel mensen onvindbaar. Dat heeft chaotische verkeerssituaties tot gevolg. Het afzetten of ophalen van treinreizigers gebeurt vaak op de Utrechtsestraat of het Stationsplein in plaats van op de daarvoor bestemde plekken.