Rik vliegt met Martin Garrix en Nicky Romero de wereld rond: ‘Supertof’

Klimmen­daal stapt met succes naar rechter: bouwstop en dwangsom in conflict met Deventer van tafel

13:37 ARNHEM/ DEVENTER - Het Arnhemse revalidatiecentrum Klimmendaal heeft met succes de gang naar de rechter gemaakt in het huisvestingsconflict met de gemeente Deventer. Zowel de bouwstop als de zogenaamde preventieve last onder dwangsom, eigenlijk een boete om het pand Hunneperkade 80 in gebruik te nemen, is van tafel.