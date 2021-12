Rita heeft oproep, maar krijgt geen prik, Theo krijgt hem zonder afspraak wel

De Arnhemse Hennekes is boos. Niet alleen omdat ze de boosterprik niet kreeg, maar meer nog omdat ze zich slecht behandeld voelt door de GGD . Terwijl ze naar eigen zeggen zich zo keurig aan de regels had gehouden. Hennekes had een afspraak gemaakt voor haar schoonmoeder (99). Nadat ze hoorde dat ook mantelzorgers van zestig jaar of ouder in aanmerking komen voor de boosterprik, nam ze contact op met de landelijke afsprakenlijn van de GGD.

Officiële oproep van de GGD

Daar werd de mogelijkheid voor mantelzorgers bevestigd. Sterker nog, Hennekes kreeg zowel via sms als via de e-mail een uitnodiging om zich in Elst, tegelijkertijd met haar schoonmoeder, te laten vaccineren. Haar verbazing was dan ook groot toen ze zondagmiddag op de prikpost in Elst werd geweigerd.



,,Ik was met mijn 61 jaar te jong zeiden ze daar. Ondanks mijn officiële oproep van de GGD kreeg ik geen prik. Er viel met de mevrouw achter de balie niet te praten’’, kijkt Hennekes terug.