Rob Garritsen: 'Als ik de bajes in moet, ga ik in goudvissenpak'

VideoARNHEM - Rob Garritsen is niet van plan de nota van 968 euro te betalen die hij heeft gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Arnhemmer was in januari betrokken bij het uitzetten van elf goudvissen in de Arnhemse Jansbeek.

De RVO wil dat hij de kosten dekt van de professionele visser die in april heeft gecontroleerd of er nog goudvissen zwommen in de Arnhemse Jansbeek. Daarbij werd één goudvis gevangen (zie ook de video hieronder). In de week daarna ontdekten professionele vissers in opdracht van de RVO nog drie exemplaren.

Lees ook Rijksdienst: goudvissen moeten weg uit Jansbeek Arnhem Lees meer

Garritsen is allerminst van plan de kosten voor die actie voor zijn rekening te nemen, zegt hij. ,,Ik ga bezwaar maken tegen die rekening en als dat niet helpt, laat ik de zaak voorkomen bij de rechter. Laat de rijksdienst maar bewijzen dat het hier gaat om de goudvissen die in januari zijn uitgezet.”

Goudvissenpak

Het stoort Garritsen dat de rijksdienst in april niet is ingegaan op zijn uitnodiging om zijn eigen controle-actie bij te wonen. ,,In plaats daarvan zijn ze de week erna gaan controleren. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor wat er in de tussentijd is gebeurd.” Wellicht hebben anderen opnieuw vissen uitgezet, suggereert hij.