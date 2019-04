Rob van de Snollebollekes verguld met tegel voor de eeuwigheid: ‘Onwerkelijk en supergaaf’

Snollebollekes was op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart goed voor twee keer een uitverkocht huis. In totaal kwamen 60.000 mensen naar GelreDome om een avond lang met ‘Links Rechts’ en ‘Springen Nondedju’ volledig uit hun dak te gaan.



Terugkijkend, kan Rob Kemps nog amper geloven dat het werkelijk is gebeurd. Maar het heeft hem niet veranderd, zegt hij.



,,In bad heb ik, heel stiekem, een seconde of zeven gedacht dat ik nu echt een heel grote artiest ben. Daarna was dat gevoel gelukkig weer verdwenen. Als je te veel in jezelf gaat geloven, wordt het alleen maar minder. Het is juist lekker als je er losjes in staat. Dan kun je er echt van genieten.”