Rode baretten op Oranjekazerne onderscheiden voor inzet tijdens orkaan Irma: ‘We schuilden in een school’

Luitenant Raoel* weet nog goed hoe hij in de zomer van 2017, met een haastig ingepakte rugzak op schoot, in een van de laatste vliegtuigen zat richting het eiland Sint Maarten. De orkaan Irma stond op het punt om daar grote verwoestingen aan te richten.



,,Ik herinner me hoe groen het eiland was. Na Irma was heel Sint Maarten bruin en van de toeristische straat met neonlichten was niets meer over.”