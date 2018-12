Roedelleider hertenkamp Park Sonsbeek vernoemd naar Guram Kashia

VideoARNHEM - De leider van het roedel damherten in het Arnhemse Park Sonsbeek heet sinds zaterdagmiddag Guram. Daarmee wil de Supportersvereniging Vitesse eer bewijzen aan Guram Kashia. De voormalige captain van de geel-zwarten is dit weekend in Arnhem om afscheid te nemen.

Quote Een speciaal mens verdient een speciaal cadeau Paul Koster, Supportersvereniging Vitesse Kahsia had 'nooit gedacht dat er nog eens een hert naar me zou worden vernoemd’, bekende hij voor het hek van het hertenkamp in Sonsbeek. ,,Maar dit is voor mij een reden te meer om terug de komen naar Arnhem.” Roedelleider Guram en de dertig andere damherten bekeken het tafereel veilig van een afstand, kauwend op hun wintervoer.



Voorzitter Paul Koster van de Supportersvereniging Vitesse, die een 'geel-swert hert’ heeft geadopteerd als beeldmerk, noemt de oud-Vitessenaar een ‘speciaal mens’. ,,En een speciaal mens verdient een speciaal cadeau.” In Park Zijpendaal komt een eiken speeltoestel in de vorm van een hert, met een informatiebord over Guram Kashia.

,,Guram, je hebt echt een ‘geel-swert hert’. Je maakt altijd promotie voor Arnhem, Vitesse en de supporters”, zei Koster in zijn dankwoord aan de Georgiër. ,,Je was een echte captain, kwam ook naar het supportershome als Vitesse had verloren. We zien je graag terugkomen, in welke functie dan ook.”

Kashia zelf, bijna verlegen onder alle aandacht, kon ‘niet genoeg woorden vinden om mijn waardering te tonen’. Hij ziet Nederland als zijn tweede thuisland. ,,We hebben hier een fantastische tijd gehad en ik heb veel geleerd van de mensen in Nederland en Arnhem. Ik heb Vitesse en de supporters voor altijd in mijn hart gesloten. Vitesse is mijn nummer 1.”

Recordhouder

De voormalige aanvoerder neemt zaterdagavond in de rust van het thuisduel met FC Emmen afscheid van de supporters van Vitesse. De 31-jarige voetballer speelde met Vitesse 244 duels in de eredivisie. Hij is daarmee recordhouder bij de Arnhemse club. Hij vertrok afgelopen zomer na acht seizoenen naar het Amerikaanse San José Earthquakes.

De tweede helft bekijkt Kashia de wedstrijd in GelreDome tussen de supporters vanaf de Theo Bos-tribune. Na afloop van de wedstrijd krijgt iedereen de kans om de oud-aanvoerder in Supportershome Monnikenhuize te zien, meldt Vitesse op de website. Kashia ziet de winst van de KNVB-beker in 2017 als zijn hoogtepunt in Arnhem.