Roekeloze wegpiraat (20) reed mensen met 200 km per uur van de weg: ‘Zal nooit meer rijden zonder rijbewijs’

Files vermijden door geld bijeen te fietsen voor Voedsel­bank en Ome Joop’s Tour

ARNHEM - ‘Ruil de benzinepomp in voor de fietspomp!’ Via de portemonnee probeert Rijkswaterstaat automobilisten ertoe te bewegen de fiets te pakken. Scheelt geld met de huidige brandstofprijzen, is gezond, beter voor het milieu en verlicht de druk op het wegennet. Handig als de John Frostbrug zeven weken dicht is.

26 juli