Roel en Sim uit Arnhem hebben gestolen tandem terug: ‘Wonder is geschied’

Van Houten en Hommes zijn er ‘erg blij’ mee dat hun rijwiel, waarmee ze wekelijks fietstochten maken in de omgeving van Arnhem en Nijmegen, terecht is. Voor Van Houten is het een belangrijke manier om buiten in beweging te komen. Hij is blind en heeft door een hersenbloeding een lichamelijke beperking.

,,Het wonder is geschied’’, zegt Hommes. ,,De tandem bleek al een paar dagen in een rek in het Arnhemse Statenkwartier te staan. Met de sleutel nog in het slot.’’ Wat daarvoor precies is gebeurd met de groene fiets, die nog in goede staat verkeert, weet hij niet. ,,Misschien heeft iemand aan joyriding gedaan of zoiets.’’